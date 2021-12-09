Степанова: сказали, что мой имидж пострадает, если я продолжу критиковать норвежцев

Российская лыжница Вероника Степанова призналась, что готова и дальше критиковать соперников из Норвегии, если они будут давать повод.

«Мне уже сказали, что мой имидж в Норвегии может пострадать, если я продолжу критиковать норвежских лыжников. Но знаете что? Принимайте меня такой, какая я есть. Когда я вижу лицемерие, то прямо говорю об этом. Когда я вижу честное спортивное поведение, то хвалю его», — приводит слова Степановой Dagbladet.

Степанова в составе сборной России выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Вероника на последнем круге дистанции обошла норвежку Хелене Марие Фоссесхолм и шведку Моа Ольссон и принесла национальной команде первую победу в женской эстафете Кубка мира с 2004 года.