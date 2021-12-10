«Вы намного круче биатлонисток». Подписчики оценили эмоциональный пост Вероники Степановой

Подписчики отреагировали на эмоциональный пост лыжницы сборной России Вероники Степановой в «Инстаграме». Ранее Степанова заявила, что лыжницы проиграли биатлонисткам, имея в виду интерес к соответствующим телетрансляциям в России.

Вот что написали подписчики в комментариях к посту:

«Вы намного круче биатлонисток».

«Лыжи интереснее».

«Мы смотрим и биатлон, и лыжи».

«А я вас смотрела и переживала, а вот на биатлоне плевалась. Лыжи стала смотреть в последние годы, и мне почему-то стало приятнее на вас смотреть, биатлон можно и в записи».

«Биатлон и лыжи — любимые виды зимнего спорта. Очень люблю смотреть. Отделить их невозможно. Болею за наших спортсменов».

Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.