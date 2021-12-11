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Большунов пропустит индивидуальную гонку на 15 км в Давосе

Большунов пропустит индивидуальную гонку на 15 км в Давосе
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Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне, российский лыжник Александр Легков сообщил, что лидер сборной России Александр Большунов не выступит на индивидуальной гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария), которая пройдёт завтра, 12 декабря. Легков сообщил об этом в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 10 декабря, Большунов отказался от участия в спринте. Россиянин плохо себя чувствовал. В сборной России подчеркнули, что речь о коронавирусе не идёт.

Большунов является вице-лидером общего зачёта Кубка мира в текущем сезоне. Его опережает норвежец Йоханнес Клебо, который выступил в этом спринте.

Клебо в итоге выиграл спринтерскую гонку в Давосе, а второе место занял другой россиянин Сергей Устюгов.

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