Большунов пропустит индивидуальную гонку на 15 км в Давосе

Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне, российский лыжник Александр Легков сообщил, что лидер сборной России Александр Большунов не выступит на индивидуальной гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария), которая пройдёт завтра, 12 декабря. Легков сообщил об этом в эфире «Матч ТВ».



Сегодня, 10 декабря, Большунов отказался от участия в спринте. Россиянин плохо себя чувствовал. В сборной России подчеркнули, что речь о коронавирусе не идёт.



Большунов является вице-лидером общего зачёта Кубка мира в текущем сезоне. Его опережает норвежец Йоханнес Клебо, который выступил в этом спринте.

Клебо в итоге выиграл спринтерскую гонку в Давосе, а второе место занял другой россиянин Сергей Устюгов.