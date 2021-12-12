Колонья опубликовал пост о последней в карьере гонке в Давосе. Фуркад отреагировал

Швейцарский лыжник Дарио Колонья опубликовал трогательный пост о последней гонке на домашней трассе в Давосе. Напомним, Колонья завершит профессиональную карьеру по окончании текущего сезона.

Сегодня, 12 декабря Колонья пробежат коньковую «разделку» на 15 км в рамках третьего этапа Кубка мира.

«Последний раз стартую в Давосе. Поехали!», — подписал архивные фото швейцарец.

Публикация доступна в «инстаграме» Дарио Колоньи.

На публикацию отреагировал титулованный французский биатлонист Мартен Фуркад. Он оставил в комментариях эмодзи с двумя поднятыми руками.

35-летний Колонья — четырёхкратный олимпийский чемпион. На Играх 2010, 2014 и 2018 годов он побеждал на дистанции 15 км, а в Сочи выиграл также скиатлон. Дарио — чемпион мира 2013 года в скиатлоне, четырёхкратный обладатель Кубка мира, четырёхкратный победитель лыжной многодневки «Тур де Ски».