Панжинский: Устюгов внушает уверенность, что на ОИ увидим того Сергея, который нам нужен

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года по лыжным гонкам Александр Панжинский высказался о бронзе россиянина Сергея Устюгова в мужской «разделке» на этапе Кубка мира в Давосе.
«Сергей Устюгов демонстрирует прекрасную форму. С каждым днём внушает уверенность, что на Олимпиаде мы увидим именно того Сергея, который нужен нашей команде. Два дня подряд на такой высоте — успел восстановиться и дал бой сегодня. Несколько секунд уступил Клебо — своему принципиальному сопернику в этом сезоне. Конечно, вне конкуренции сегодня Крюгер, с каждым кругом увеличивал свой отрыв, выиграл по делу.
Остальные ребята показали тоже хорошие результаты. Большунов неожиданно для многих вышел на старт, видимо, была не простуда, а какие-то аллергические воспаления. Александр тоже может занести эту гонку в актив. Заключительные пять километров получились не столь быстрыми, но он боролся, набрал какое-то количество кубковых очков.
Гонка была интересна и с тактической точно зрения. Мы видели по отсечкам, что некоторые очень уверенно проходили подъёмную часть круга, а Устюгов и Клебо атаковали на спусковой части. Вторая тактика принесла успех. Спусковая часть имеет большое значение. Помним, как в своё время Нортуг бежал в таком стиле: полкруга шёл спокойно, а спусковую часть атаковал», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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