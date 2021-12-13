Крюгер отреагировал на победу в «разделке» в Давосе

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер прокомментировал победу в «разделке» на 15 км, которая проходила накануне, 12 декабря, на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). Норвежец опередил соотечественника Йоханнеса Клебо. Бронзовую медаль завоевал россиянин Сергей Устюгов.



Крюгер признался, что у него всё получалось на трассе. Отметим, что Клебо отстал от победителя почти на 23 секунды.



«Чувствую себя отлично, мне нравится здесь! Я получал удовольствие от каждой минуты на лыжне. Мои лыжи здорово работали, всё было великолепно. День получился действительно классным», — цитирует Крюгера FasterSkier.

Лидер сборной России Александр Большунов, который изначально не планировал участвовать в этой гонке из-за плохого самочувствия, в итоге вышел на старт. Он занял 12-е место.