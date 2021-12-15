41-летняя Марит Бьорген откроет сезон гонкой в Швеции 18 декабря

Восьмикратная олимпийская чемпионка, 41-летняя норвежская лыжница Марит Бьорген откроет сезон выступлением в гонке Orsa Grönklitt в рамках Visma Ski Classics. Соревнования пройдут в Швеции 18 и 19 декабря.

«Мы хотим, чтобы в субботу стартовали две девушки. Это будут Анникен Гьерде Альнес и Марит. Для Бьорген это будет подготовка к „Марчалонге“. Возможно, она не так хорошо готова к гонке и не будет фаворитом. Но когда мы приедем на „Марчалонгу“, я уверен, что Марит будет сражаться за место на подиуме», — приводит слова менеджера норвежской команды Йоргена Аукланда Lamgrenn.

В сезоне-2020/2021 Бьорген, вернувшаяся в спорт, выступила в марафоне «Васалоппет», в котором заняла второе место. Марит — обладательница наибольшего количества наград в истории зимних Олимпийских игр среди всех спортсменов (15), 18-кратная чемпионка мира (рекорд в истории соревнований), многократная чемпионка Норвегии, четырёхкратная обладательница Кубка мира (2004/05, 2005/06, 2011/12, 2014/15).