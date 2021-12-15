Расписание 4-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/2022 в Дрездене

С 18 по 19 декабря в Дрездене (Германия) пройдёт четвёртый этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» представляет расписание соревнований.
Лыжные гонки. Кубок мира. Четвёртый этап. Дрезден, Германия. Расписание соревнований
18 декабря
11:00 мск — спринт, свободный стиль, квалификация, мужчины и женщины.
13:30 — спринт, свободный стиль, финалы, мужчины и женщины.
19 декабря
12:00 — командный спринт, свободный стиль, полуфинал, мужчины и женщины.
14:00 — командный спринт, свободный стиль, финал, мужчины и женщины.
В общем зачёте мужского Кубка мира лидирует норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Второе место занимает россиянин Сергей Устюгов, третьим идёт его соотечественник Александр Большунов.
У женщин лидирует шведка Фрида Карлссон. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, располагается на шестой позиции.
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