Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«У бойфренда уточню». Вероника Степанова отреагировала на вопрос о недостатках

«У бойфренда уточню». Вероника Степанова отреагировала на вопрос о недостатках
Комментарии

Российская лыжница Вероника Степанова ответила на вопросы подписчиков в своём «инстаграме». Один из болельщиков спросил спортсменку: «Вероника, меня мучает вопрос, кто вас фотографирует?» Степанова ответила: «Искренне жаль, что он Вас мучает».

Подписчица обратилась к лыжнице: «Ника, юмор на уровне. Хочется знать, молодая смена, а у вас недостатки имеются?» Вероника написала: «Недостатки? Минутку, у бойфренда уточню».

После трёх этапов сезона-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Степанова, на счету которой 65 очков, занимает 27-е место в общем зачёте. Вероника выиграла эстафету в составе сборной России на этапе в Лиллехаммере (Норвегия). Лучший результат спортсменки в личных гонках — 10-е место в индивидуальной гонке в Давосе (Швейцария).

Новость по теме
Кто из российских лыжников отобрался на Олимпийские игры — 2022: рейтинг и очки
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021