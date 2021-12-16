«У бойфренда уточню». Вероника Степанова отреагировала на вопрос о недостатках
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Российская лыжница Вероника Степанова ответила на вопросы подписчиков в своём «инстаграме». Один из болельщиков спросил спортсменку: «Вероника, меня мучает вопрос, кто вас фотографирует?» Степанова ответила: «Искренне жаль, что он Вас мучает».
Подписчица обратилась к лыжнице: «Ника, юмор на уровне. Хочется знать, молодая смена, а у вас недостатки имеются?» Вероника написала: «Недостатки? Минутку, у бойфренда уточню».
После трёх этапов сезона-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Степанова, на счету которой 65 очков, занимает 27-е место в общем зачёте. Вероника выиграла эстафету в составе сборной России на этапе в Лиллехаммере (Норвегия). Лучший результат спортсменки в личных гонках — 10-е место в индивидуальной гонке в Давосе (Швейцария).
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