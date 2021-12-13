Кто из российских лыжников отобрался на Олимпийские игры — 2022: рейтинг и очки

По итогам третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе (Швейцария) определился ещё один участник олимпийской сборной России. Им стал Сергей Устюгов, который завоевал серебро в спринте свободным стилем и бронзу в коньковой «разделке».
Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что Александр Большунов освобождён от отбора на Олимпиаду. Также она объявила, что в состав попадёт Александр Терентьев, выигравший спринт классическим ходом на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Для остальных критерий отбора — попадание в топ-3 в квалификационных гонках Кубка мира. Этот критерий выполнил Алексей Червоткин в Руке. Другие лыжники пока не отобрались на Олимпиаду и набирают очки по внутренней системе, принятой в ФЛГР.
Внутренний зачёт. Мужчины
1. Иван Якимушкин — 16.
2. Артём Мальцев — 11.
3. Илья Семиков — 10.
4. Денис Спицов — 8.
5. Андрей Мельниченко — 3.
У женщин квалификационный норматив в Лиллехаммере выполнила Наталья Непряева.
Внутренний зачёт. Женщины
1. Татьяна Сорина — 36.
2. Вероника Степанова — 15.
3. Юлия Ступак — 12.
4. Анастасия Рыгалина — 2.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
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