Кто из российских лыжников отобрался на Олимпийские игры — 2022: рейтинг и очки

По итогам третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе (Швейцария) определился ещё один участник олимпийской сборной России. Им стал Сергей Устюгов, который завоевал серебро в спринте свободным стилем и бронзу в коньковой «разделке».

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что Александр Большунов освобождён от отбора на Олимпиаду. Также она объявила, что в состав попадёт Александр Терентьев, выигравший спринт классическим ходом на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Для остальных критерий отбора — попадание в топ-3 в квалификационных гонках Кубка мира. Этот критерий выполнил Алексей Червоткин в Руке. Другие лыжники пока не отобрались на Олимпиаду и набирают очки по внутренней системе, принятой в ФЛГР.



Внутренний зачёт. Мужчины

1. Иван Якимушкин — 16.

2. Артём Мальцев — 11.

3. Илья Семиков — 10.

4. Денис Спицов — 8.

5. Андрей Мельниченко — 3.

У женщин квалификационный норматив в Лиллехаммере выполнила Наталья Непряева.

Внутренний зачёт. Женщины

1. Татьяна Сорина — 36.

2. Вероника Степанова — 15.

3. Юлия Ступак — 12.

4. Анастасия Рыгалина — 2.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.