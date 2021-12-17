Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Дрездене

Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Дрездене (Германия), который пройдёт в ближайшие выходные. Завтра, 18 декабря, состоится личный спринт, а послезавтра, 19 декабря, — командный.

Мужскую сборную России представят Александр Большунов, Александр Терентьев, Денис Филимонов и Глеб Ретивых. За женскую команду выступят Наталья Непряева, Анна Грухвина, Анастасия Фалеева и Христина Мацокина.

Лыжные гонки. Кубок мира. Четвёртый этап. Дрезден, Германия. Расписание трансляций

18 декабря

11:00 мск — спринт, свободный стиль, квалификация, мужчины и женщины («Матч ТВ»).

13:30 — спринт, свободный стиль, финалы, мужчины и женщины («Матч ТВ», Eurosport 2).

19 декабря

12:00 — командный спринт, свободный стиль, полуфинал, мужчины и женщины («Матч ТВ»).

14:00 — командный спринт, свободный стиль, финал, мужчины и женщины («Матч ТВ», Eurosport 2).

Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.



