Марит Бьорген стала пятой в индивидуальном прологе марафонской серии Visma Ski Classics

Восьмикратная олимпийская чемпионка, 41-летняя норвежская лыжница Марит Бьорген заняла пятое место в индивидуальном прологе, который прошёл в рамках первого этапа марафонской серии Visma Ski Classics. Соревнования проходят в Швеции (Орса Грёнклитт).
Гонку выиграла другая норвежка Астрид Ойре Слинд, она преодолела дистанцию в 43 км за 1 час 23 минуты и 56 секунд. Отставание Бьорген – + 48,7 секунды. Лучший результат среди россиянок показала Ольга Царёва, она замкнула 10 лучших лыжниц с отставанием +2.27,4.
В сезоне-2020/2021 Бьорген, вернувшаяся в спорт, выступила в марафоне «Васалоппет», в котором заняла второе место. Марит — обладательница наибольшего количества наград в истории зимних Олимпийских игр среди всех спортсменов (15), 18-кратная чемпионка мира (рекорд в истории соревнований), многократная чемпионка Норвегии, четырёхкратная обладательница Кубка мира (2004/2005, 2005/2006, 2011/2012, 2014/2015).
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