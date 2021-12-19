Норвежцы выиграли командный спринт на этапе КМ в Дрездене, Большунов и Ретивых — третьи
Поделиться
В Дрездене (Германия) на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам завершился финал мужского командного спринта свободным стилем. Россию в соревнованиях представила команда, состоящая из Александра Большунова и Глеба Ретивых.
Россияне заняли третье место, гонку выиграла вторая команда Норвегии, серебро — у первого коллектива из Норвегии.
Лыжные гонки. Кубок мира. Четвёртый этап. Дрезден
Мужчины. Командный спринт, свободный стиль. Финал
1. Норвегия-2 (Томас Хёлланд Ларсен/Эвен Нортуг) — 14.19,34
2. Норвегия-1 (Синдре Бьёрнестад Скар/Ховард Солос Тёугбёль) – отставание +0,42 секунды
3. Россия-1 (Александр Большунов/Глеб Ретивых) +0,62.
Отметим, что Большунов и Ретивых являются бронзовыми призёрами чемпионата мира – 2021 в командном спринте.
Комментарии
- 19 декабря 2021
-
16:08
-
15:16
-
15:12
-
15:01
-
14:58
-
14:45
-
14:40
-
14:35
-
14:34
-
14:16
-
14:12
-
13:54
-
13:50
-
13:46
-
13:29
-
13:23
-
13:11
-
13:07
-
13:04
-
12:39
-
12:30
-
11:59
-
11:54
-
10:25
-
09:38
-
09:00
- 18 декабря 2021
-
23:12
-
23:06
-
22:43
-
21:24
-
21:02
-
17:20
-
17:17
-
17:13
-
17:07
Партнерский контент