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Норвежцы выиграли командный спринт на этапе КМ в Дрездене, Большунов и Ретивых — третьи

Норвежцы выиграли командный спринт на этапе КМ в Дрездене, Большунов и Ретивых — третьи
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В Дрездене (Германия) на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам завершился финал мужского командного спринта свободным стилем. Россию в соревнованиях представила команда, состоящая из Александра Большунова и Глеба Ретивых.

Россияне заняли третье место, гонку выиграла вторая команда Норвегии, серебро — у первого коллектива из Норвегии.

Лыжные гонки. Кубок мира. Четвёртый этап. Дрезден
Мужчины. Командный спринт, свободный стиль. Финал

1. Норвегия-2 (Томас Хёлланд Ларсен/Эвен Нортуг) — 14.19,34
2. Норвегия-1 (Синдре Бьёрнестад Скар/Ховард Солос Тёугбёль) – отставание +0,42 секунды
3. Россия-1 (Александр Большунов/Глеб Ретивых) +0,62.

Отметим, что Большунов и Ретивых являются бронзовыми призёрами чемпионата мира – 2021 в командном спринте.

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Этап 4, Дрезден, Германия
Мужчины. Командный Спринт Свободный стиль. Финал
19 декабря 2021, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Норвегия
14:19.34
2
Норвегия
+0.42
3
Россия
+0.62
Комментарии
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