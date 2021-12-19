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Ермил Вокуев завоевал серебро в индивидуальном прологе марафонской серии Ski Classics

Ермил Вокуев завоевал серебро в индивидуальном прологе марафонской серии Ski Classics
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Россиянин Ермил Вокуев из профессиональной команды «Русская Зима» стал вторым в индивидуальном прологе марафонской серии Ski Classics – гонке на 33,2 км.

На финише Вокуев уступил лишь 0,4 секунды обладателю жёлтой майки лидера прошлого сезона шведу Эмилю Перссону из команды «Лагер 157». Третьим финишировал норвежец Каспер Стадаас. Четвёртым – его соотечественник Мартин Йонсруд Сундбю. Товарищи Ермила по «Русской Зиме» Максим Вылегжанин – седьмой (+2,6), Александр Гребенько — 17-й (+19,1), Алексей Шемякин — 22-й (+37,7).

Среди женщин победила норвежка Астрид Эйре Шлинн из команды «Котенг-Эдисен». Лучшая из «Русской Зимы» Ольга Царёва — 10-я с отставанием от лидера 2 минуты 27 секунд, Дина Некрасова — 23-я (6.08,4).

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