Ермил Вокуев лидирует в спринтерском и горном зачётах Ski Classics
Поделиться
В марафонской серии Ski Classics, которая стартовала 18 декабря в шведском лыжном курорте Орса, закончился первый этап соревнований.
После стартовых гонок сразу двое россиян занимают место в первой десятке общего зачёта среди мужчин. Максим Вылегжанин расположился на четвёртой ступени табели о рангах, а Ермил Вокуев – на седьмой. Россиянка Ольга Царёва пока идёт в восьмой в женском зачёте.
Вокуев также возглавляет таблицу в спринтерском и горном зачётах. Вылегжанин пока находится на пятой строчке. В соревнованиях среди женщин Царёва идёт на четвёртой позиции. Russian Winter Team, цвета которой защищают наши спортсмены, в общекомандном зачёте занимает пятое место среди 35 участников соревнований.
Комментарии
- 21 декабря 2021
-
22:44
-
20:04
-
19:20
-
12:45
-
12:23
-
11:49
-
10:59
-
09:11
-
09:00
-
08:45
-
08:19
-
07:54
-
00:11
- 20 декабря 2021
-
23:16
-
22:26
-
21:53
-
21:02
-
18:49
-
16:58
-
16:14
-
15:46
-
15:18
-
12:23
-
10:43
-
10:42
-
09:47
- 19 декабря 2021
-
23:43
-
23:27
-
23:10
-
22:52
-
22:23
-
22:05
-
21:45
-
21:26
-
20:18
Партнерский контент