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Ермил Вокуев лидирует в спринтерском и горном зачётах Ski Classics

Ермил Вокуев лидирует в спринтерском и горном зачётах Ski Classics
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В марафонской серии Ski Classics, которая стартовала 18 декабря в шведском лыжном курорте Орса, закончился первый этап соревнований.

После стартовых гонок сразу двое россиян занимают место в первой десятке общего зачёта среди мужчин. Максим Вылегжанин расположился на четвёртой ступени табели о рангах, а Ермил Вокуев – на седьмой. Россиянка Ольга Царёва пока идёт в восьмой в женском зачёте.

Вокуев также возглавляет таблицу в спринтерском и горном зачётах. Вылегжанин пока находится на пятой строчке. В соревнованиях среди женщин Царёва идёт на четвёртой позиции. Russian Winter Team, цвета которой защищают наши спортсмены, в общекомандном зачёте занимает пятое место среди 35 участников соревнований.

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