Стало известно, где Александр Большунов готовится к старту «Тур де Ски»

Стало известно, где лыжники группы старшего тренера сборной России Юрия Бородавко готовятся к старту многодневки «Тур де Ски».

Напомним, среди подопечных Бородавко, подтвердивших своё участие в соревнованиях, значатся: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Наталья Непряева и Яна Кирпиченко.

«Моя группа готовится к «Тур де Ски» в Ливиньо (Италия)», — приводит слова Бородавко ТАСС.

«Тур де Ски – 2022» пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл 2 раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

Полное расписание «Тур де Ски – 2022» доступно здесь.