Лыжные гонки: расписание «Тур де Ски – 2022»

С 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии пройдёт многодневная лыжная гонка «Тур де Ски». Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.

I этап. Ленцерхайде (Швейцария)

28 декабря.

13:30. Спринтерские гонки, свободный стиль.

29 декабря.

15:30. Индивидуальная гонка, женщины, 10 км, классический стиль.

17:05. Индивидуальная гонка, мужчины, 15 км, классический стиль.

II этап. Оберстдорф (Германия)

31 декабря.

14:55. Масс-старт, женщины, 10 км, свободный стиль.

17:25. Масс-старт, мужчины, 15 км, свободный стиль.

1 января.

11:30. Спринтерские гонки, классический стиль.

III этап. Валь-ди-Фьемме (Италия)

3 января.

14:40. Масс-старт, женщины, 10 км, классический стиль.

16:50. Масс-старт, мужчины, 15 км, классический стиль.

4 января.

13:30. Масс-старт, женщины, 10 км, свободный стиль.

17:25. Масс-старт, мужчины, 15 км, свободный стиль.

Действующими победителями «Тур де Ски» являются россиянин Александр Большунов (выиграл 2 раза подряд) и американка Джессика Диггинс.