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Лыжные гонки: расписание «Тур де Ски – 2022»

Лыжные гонки: расписание «Тур де Ски – 2022»
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С 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии пройдёт многодневная лыжная гонка «Тур де Ски». Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.

I этап. Ленцерхайде (Швейцария)

28 декабря.
13:30. Спринтерские гонки, свободный стиль.
29 декабря.
15:30. Индивидуальная гонка, женщины, 10 км, классический стиль.
17:05. Индивидуальная гонка, мужчины, 15 км, классический стиль.

II этап. Оберстдорф (Германия)

31 декабря.
14:55. Масс-старт, женщины, 10 км, свободный стиль.
17:25. Масс-старт, мужчины, 15 км, свободный стиль.
1 января.
11:30. Спринтерские гонки, классический стиль.

III этап. Валь-ди-Фьемме (Италия)

3 января.
14:40. Масс-старт, женщины, 10 км, классический стиль.
16:50. Масс-старт, мужчины, 15 км, классический стиль.
4 января.
13:30. Масс-старт, женщины, 10 км, свободный стиль.
17:25. Масс-старт, мужчины, 15 км, свободный стиль.

Действующими победителями «Тур де Ски» являются россиянин Александр Большунов (выиграл 2 раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

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