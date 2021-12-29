Вылегжанин прокомментировал выступление российских лыжников в спринте на «Тур де Ски»

Трёхкратный вице-чемпион Олимпийских игр 2014 года Максим Вылегжанин прокомментировал результаты российских лыжников в первый день лыжной многодневки «Тур де Ски».

«Обидно и досадно, что наши лыжники не попали в финал. Им придется отыгрываться в следующих гонках. Спорт бывает удачным и неудачным, еще надо оценивать самочувствие и качество лыж. В спорте не бывают победы в одну калитку. Здесь кто-то лучше подготовится, кто-то хуже.

Этот тур длинный, поэтому кто-то может бежать в первых гонках хорошо, а затем не хватит сил. Надеюсь, что наши спортсмены после первого тура разгонятся и в следующих гонках будут выступать лучше», – передаёт слова Вылегжанина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что победу в спринте у мужчин одержал норвежец Йоханнес Клебо, а у женщин – американка Джессика Диггинс.