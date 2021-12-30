Известны стартовые номера российских лыжниц в первом масс-старте на «Тур де Ски»

Стали известны стартовые номера российских лыжниц в гонке с общего старта свободным стилем в Оберстдорфе (Германия) – третьей гонке многодневки «Тур де Ски».

Всего на старт выйдут 68 лыжниц. Среди них семь россиянок. Четвёртый стартовый номер получила Наталья Непряева, 12-й — Татьяна Сорина. Яна Кирпиченко выступит под 22-м номером, Екатерина Смирнова – под 33-м, Анастасия Рыгалина – под 40-м, Лилия Васильева – под 43-м, Христина Мацокина – под 58-м.

Женский коньковый масс-старт на 10 км начнётся завтра, 31 декабря, в 14:55 по московскому времени. 1 января 2022 года, там же, в Оберстдорфе, состоится четвёртая гонка «Тур де Ски» — спринт классическим стилем. Ещё две гонки многодневки – масс-старты классическим и свободным стилем — пройдут в Валь-ди-Фьемме (Италия) 3 и 4 января.