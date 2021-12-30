Известны стартовые номера российских лыжниц в первом масс-старте на «Тур де Ски»

Стали известны стартовые номера российских лыжниц в гонке с общего старта свободным стилем в Оберстдорфе (Германия) – третьей гонке многодневки «Тур де Ски».
Всего на старт выйдут 68 лыжниц. Среди них семь россиянок. Четвёртый стартовый номер получила Наталья Непряева, 12-й — Татьяна Сорина. Яна Кирпиченко выступит под 22-м номером, Екатерина Смирнова – под 33-м, Анастасия Рыгалина – под 40-м, Лилия Васильева – под 43-м, Христина Мацокина – под 58-м.
Женский коньковый масс-старт на 10 км начнётся завтра, 31 декабря, в 14:55 по московскому времени. 1 января 2022 года, там же, в Оберстдорфе, состоится четвёртая гонка «Тур де Ски» — спринт классическим стилем. Ещё две гонки многодневки – масс-старты классическим и свободным стилем — пройдут в Валь-ди-Фьемме (Италия) 3 и 4 января.
- 30 декабря 2021
-
21:35
-
21:16
-
20:50
-
20:26
-
20:18
-
20:00
-
19:56
-
15:16
-
13:17
-
12:32
-
12:28
-
12:04
-
11:32
-
10:14
-
10:08
-
09:56
-
09:52
-
09:44
-
08:12
-
00:58
-
00:39
-
00:17
- 29 декабря 2021
-
23:31
-
22:44
-
22:31
-
22:23
-
22:17
-
22:06
-
21:57
-
20:51
-
20:46
-
20:40
-
20:21
-
20:15
-
20:01