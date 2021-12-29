Женская сборная России вообще провела лучшую гонку в сезоне. Но понесла потери — Юлия Ступак не будет продолжать борьбу.

Непряева не зря кричала на норвежку. Наталья разозлилась и взяла первую медаль в сезоне!

Есть первая медаль российских лыжниц в личных гонках в текущем сезоне! Наталья Непряева буквально вырвала бронзовую награду в классической разделке на 10 км в рамках «Тур де Ски». Утром в день гонки у неё были сомнения, продолжать многодневку или нет, но она вышла на старт и пробежала просто великолепно!

У других лидеров женской сборной России гонка тоже получилась: Юлия Ступак и Татьяна Сорина в десятке сильнейших.

Бронза после слёз

Олимпийский чемпион Александр Легков в эфире «Матч ТВ» рассказал, что до старта общался с Непряевой, которая была в слезах и сомневалась, продолжать ли многодневку или закончить после спринта.

Причина? Больное горло. Как же здорово, что Наталья решила бежать. И отыграться за вчерашний спринт, который не получился из-за выплеснутых эмоций в конфликте с норвежкой Тириль Венг, когда россиянка даже накричала на соперницу.

Непряева стартовала в поздних номерах, прекрасно разложилась, а финишный отрезок в 2,5 км прошла очень сильно. Наталья уступила только финке Кертту Нисканен, которая вообще была неудержима, и шведке Эббе Андерссон.

«Это очень долгожданный подиум. Рада, что всё сложилось хорошо на тяжёлой трассе и в сложную погоду. Я сомневалась, стоит ли продолжать «Тур де Ски», поскольку болело горло, но сейчас всё сложилось неплохо. Гонки в Оберстдорфе я побегу. Огромное спасибо сервису, лыжи работали просто идеально», — подчеркнула Непряева в эфире «Матч ТВ».

«У неё начались проблемы ещё на сборе: запершило горло. Сюда приехали, вроде стадо лучше. Но вчера, пробежав спринт, она сказала, что появились опять болезненные ощущения. Мы до самого утра, когда обкатывали лыжи, не знали, побежит Наташа или нет. Буквально за два часа до гонки приняли решение – стартовать», — объяснил тренер сборной России Артём Жмурко.

Для Ступак «Тур де Ски» завершён

Непряева – абсолютно лучшая в сборной России в личных гонках в текущем сезоне.

Но и другие лидеры нашей команды пробежали классическую разделку очень достойно. Юлия Ступак финишировала седьмой, а Татьяна Сорина – восьмой. Россиянок разделили 0,2 секунды.

После окончания гонки Сорина объяснила, что самое сложное на дистанции была не сама трасса, заваленная снегом – сервисёры подготовили лыжи отлично – а полностью залепленный снегом козырёк, из-за чего видимость на спуске была почти нулевой. Задачу бежать всю дистанцию ровно и добавить на финише она выполнила.

А Юлия Ступак после гонки объявила о том, что снимается с многодневки. И это не эмоциональное и сиюминутное решение, а тщательно продуманное, принятое ещё после прошлого «Тур де Ски», в котором она стала второй.

«Я для себя решила, что в этом сезоне это будет тот старт, на который я не ориентируюсь», — сказала Ступак.

Она также выразила недовольство работой жюри, которое разбирает спорные моменты. Юлия подчеркнула, что на камеру не может говорить всего, но… «Я считаю, что иногда нас шпыняют носом ни за что. Придёт время, когда меня начнёт это бесить, и я подойду и выскажу, но не на камеру», — добавила Ступак.

Что касается остальных российских участниц, то особо им хвастаться нечем.