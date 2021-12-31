Шведский комментатор обвинила Сорину в падении Карлссон
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Шведский спортивный комментатор Анна Карин Стрёмстедт обвинила российскую лыжницу Татьяну Сорину в падении спортсменки Фриды Карлссон во время гонки с общего старта свободным стилем на 10 км в рамках многодневки «Тур де Ски».
«Сорина слишком плотно шла с Карлссон. Это было неприятно. Не думаю, что Фрида порадуется за Татьяну после этой гонки», — приводит слова комментатора Expressen.
Напомним, сегодня завершилась последняя гонка лыжного Кубка мира в 2021 году. Женщины в Оберстдорфе (Германия) пробежали гонку с общего старта свободным стилем на 10 км в рамках многодневки «Тур де Ски».
Победу одержала американка Джессика Диггинс, второй стала представительница Швеции Фрида Карлссон, бронзу завоевала россиянка Татьяна Сорина.
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