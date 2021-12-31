Шведский комментатор обвинила Сорину в падении Карлссон

Шведский спортивный комментатор Анна Карин Стрёмстедт обвинила российскую лыжницу Татьяну Сорину в падении спортсменки Фриды Карлссон во время гонки с общего старта свободным стилем на 10 км в рамках многодневки «Тур де Ски».

«Сорина слишком плотно шла с Карлссон. Это было неприятно. Не думаю, что Фрида порадуется за Татьяну после этой гонки», — приводит слова комментатора Expressen.

Напомним, сегодня завершилась последняя гонка лыжного Кубка мира в 2021 году. Женщины в Оберстдорфе (Германия) пробежали гонку с общего старта свободным стилем на 10 км в рамках многодневки «Тур де Ски».



Победу одержала американка Джессика Диггинс, второй стала представительница Швеции Фрида Карлссон, бронзу завоевала россиянка Татьяна Сорина.