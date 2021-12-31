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Татьяна Сорина завоевала бронзу в коньковом масс-старте на «Тур де Ски»

Татьяна Сорина завоевала бронзу в коньковом масс-старте на «Тур де Ски»
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Завершилась последняя гонка лыжного Кубка мира в 2021 году. Женщины в Оберстдорфе (Германия) пробежали гонку с общего старта свободным стилем на 10 км в рамках многодневки «Тур де Ски».

Победу одержала американка Джессика Диггинс, второй стала представительница Швеции Фрида Карлссон, бронзу завоевала россиянка Татьяна Сорина.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Оберстдорф, Германия
Женщины. Масс-старт, 10 км. Свободный стиль

1. Джессика Диггинс (США) – 21.30,8.
2. Фрида Карлссон (Швеция) – отставание 0,5.
3. Татьяна Сорина (Россия) +0,8…
8. Наталья Непряева (Россия) +8,0…
40. Анастасия Рыгалина (Россия) +1.06,7…
42. Екатерина Смирнова (Россия) +1.22,1…
44. Лилия Васильева (Россия) +1.24,0…
56. Христина Мацокина (Россия) +1.53,1…
61. Яна Кирпиченко (Россия) +2.28,5.

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Тур де Ски 2, Оберстдорф, Германия
Женщины. 10 км. Свободный стиль. Масс-старт
31 декабря 2021, пятница. 17:25 МСК
Окончено
1
Джессика Диггинс
США
21:30.8
2
Фрида Карлссон
Швеция
+0.5
3
Татьяна Сорина
Россия
+0.8
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