Татьяна Сорина завоевала бронзу в коньковом масс-старте на «Тур де Ски»

Завершилась последняя гонка лыжного Кубка мира в 2021 году. Женщины в Оберстдорфе (Германия) пробежали гонку с общего старта свободным стилем на 10 км в рамках многодневки «Тур де Ски».

Победу одержала американка Джессика Диггинс, второй стала представительница Швеции Фрида Карлссон, бронзу завоевала россиянка Татьяна Сорина.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Оберстдорф, Германия

Женщины. Масс-старт, 10 км. Свободный стиль

1. Джессика Диггинс (США) – 21.30,8.

2. Фрида Карлссон (Швеция) – отставание 0,5.

3. Татьяна Сорина (Россия) +0,8…

8. Наталья Непряева (Россия) +8,0…

40. Анастасия Рыгалина (Россия) +1.06,7…

42. Екатерина Смирнова (Россия) +1.22,1…

44. Лилия Васильева (Россия) +1.24,0…

56. Христина Мацокина (Россия) +1.53,1…

61. Яна Кирпиченко (Россия) +2.28,5.