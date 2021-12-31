Анфиса Резцова обратилась к Александру Большунову после успехов на «Тур де Ски»
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова обратилась к российскому лыжнику Александру Большунову, который завоевал серебряные медали в двух гонках многодневки «Тур де Ски» кряду.
Большунов стал вторым в индивидуальной гонке классическим ходом и коньковом масс-старте.
«У Большунова два серебра подряд на «Тур де Ски». Хотелось бы, чтобы на Олимпиаде было не хуже, а лучше — золото! Очень рада за него. Хочу поздравить нашего лыжника с Новым годом. Желаю больших побед на предстоящих Олимпийских играх. Саша, ты всё можешь. Я болею за тебя!» — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Завтра, 1 января 2022 года, «Тур де Ски» продолжится классическим спринтом.
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