Вылегжанин — о победе Непряевой в «Тур де Ски»: такие результаты мотивируют смотреть лыжи

Трёхкратный призёр Олимпийских игр Максим Вылегжанин дал комментарий по поводу победы Натальи Непряевой в «Тур де Ски».

«Это действительно исторический случай, чтобы российская девушка выиграла «Тур де Ски». Здорово, что это случилось первый раз. Наташа Непряева очень радует нас в этом году, начиная со старта сезона. Это то, к чему мы все стремимся, популяризация лыжных гонок. Такие результаты мотивируют всех смотреть лыжи, «Тур де Ски» с удовольствием.



Сегодняшняя гонка была одним из этапов, чтобы завоевать и удержать трофей. Думаю, на это и была ставка. Непряева грамотно распределила силы и справилась со своей задачей», — сказал Вылегжанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.