Вылегжанин — о победе Непряевой в «Тур де Ски»: такие результаты мотивируют смотреть лыжи
Поделиться
Трёхкратный призёр Олимпийских игр Максим Вылегжанин дал комментарий по поводу победы Натальи Непряевой в «Тур де Ски».
«Это действительно исторический случай, чтобы российская девушка выиграла «Тур де Ски». Здорово, что это случилось первый раз. Наташа Непряева очень радует нас в этом году, начиная со старта сезона. Это то, к чему мы все стремимся, популяризация лыжных гонок. Такие результаты мотивируют всех смотреть лыжи, «Тур де Ски» с удовольствием.
Сегодняшняя гонка была одним из этапов, чтобы завоевать и удержать трофей. Думаю, на это и была ставка. Непряева грамотно распределила силы и справилась со своей задачей», — сказал Вылегжанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Комментарии
- 4 января 2022
-
15:37
-
15:34
-
15:26
-
15:18
-
15:17
-
15:13
-
15:10
-
15:09
-
15:04
-
14:59
-
14:59
-
14:55
-
14:52
-
14:50
-
14:47
-
14:46
-
14:44
-
14:43
-
14:41
-
14:41
-
14:38
-
14:34
-
14:34
-
14:30
-
14:26
-
14:25
-
14:16
-
14:07
-
14:07
-
13:38
-
13:16
-
13:00
-
12:58
-
12:39
-
11:33
Партнерский контент