Вылегжанин прокомментировал двухминутное отставание Большунова от Клебо на «Тур де Ски»

Чемпион мира по лыжным гонкам, трёхкратный призёр Олимпийских игр Максим Вылегжанин прокомментировал результаты многодневки «Тур де Ски», по итогам которой россиянин Александр Большунов занял второе место, уступив норвежцу Йоханнесу Клебо 2 минуты 3 секунды.
«В любом случае это призовая тройка. Большунов боролся, были длинные гонки. Отыграть 2 минуты у Клебо было бы сенсацией. Все знают, что Клебо на данный момент очень хорошо выглядит. Сенсации не произошло.
Радостно, что Денис Спицов проявил себя на этом этапе. Не выиграл, но боролся. Я смотрел гонку, переживал, думал, что должно хватить. Он хорошо начал подъём, но не хватило семи секунд», — приводит слова Вылегжанина «Спорт-экспресс».
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
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