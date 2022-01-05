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Вылегжанин прокомментировал двухминутное отставание Большунова от Клебо на «Тур де Ски»

Вылегжанин прокомментировал двухминутное отставание Большунова от Клебо на «Тур де Ски»
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Чемпион мира по лыжным гонкам, трёхкратный призёр Олимпийских игр Максим Вылегжанин прокомментировал результаты многодневки «Тур де Ски», по итогам которой россиянин Александр Большунов занял второе место, уступив норвежцу Йоханнесу Клебо 2 минуты 3 секунды.

«В любом случае это призовая тройка. Большунов боролся, были длинные гонки. Отыграть 2 минуты у Клебо было бы сенсацией. Все знают, что Клебо на данный момент очень хорошо выглядит. Сенсации не произошло.

Радостно, что Денис Спицов проявил себя на этом этапе. Не выиграл, но боролся. Я смотрел гонку, переживал, думал, что должно хватить. Он хорошо начал подъём, но не хватило семи секунд», — приводит слова Вылегжанина «Спорт-экспресс».

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