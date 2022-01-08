Новак выиграл гонку из марафонской серии Visma Ski Classics, лучший из россиянин — 10-й

Шведский лыжник Макс Новак стал победителем гонки Pustertaler на 60 км в рамках марафонской серии Visma Ski Classics. Второй результат продемонстрировал его соотечественник Оскар Кардин. Тройку призёров замкнул представитель Норвегии Стиан Хёльгор. Лучшим из россиян стал Александр Гребенько, занявший 10-е место.

Лыжные гонки. Visma Ski Classics. Марафон Pustertaler. 60 км. Мужчины

1. Макс Новак (Швеция) — 2:37.11,4.

2. Оскар Кардин (Швеция) — +0,1.

3. Стиан Хёльгор (Норвегия) — +0,3...

10. Александр Гребенько (Россия) — +3,8...

13. Алексей Шемякин (Россия) — +4,7...

18. Максим Вылегжанин (Россия) — +17,2...

21. Ермил Вокуев (Россия) — +1.32,0.

Новак лидирует в общем зачёте Visma Ski Classics, набрав 338 очков. Лучший из россиян, Максим Вылегжанин, идёт девятым (214).