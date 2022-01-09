Эклёф выиграл гонку в гору из марафонской серии Visma Ski Classics, Шемякин — 4-й

Шведский лыжник Йоханнес Эклёф стал победителем 32-километровой гонки в гору Prato Piazza Mountain Challenge в рамках марафонской серии Visma Ski Classics. Второй результат продемонстрировал норвежец Стиан Хёльгор. Тройку призёров замкнул ещё один представитель Норвегии Торд Асле Йердален.

Лучшим среди россиян стал Алексей Шемякин из «Русской зимы», он пришёл к финишу четвёртым. Александр Гребенько финишировал 13-м, Максим Вылегжанин – 17-м, Ермил Вокуев – 23-м с минутным отставанием.

Лыжные гонки. Visma Ski Classics. Prato Piazza Mountain Challenge. 32 км, классический стиль. Мужчины

1. Йоханнес Эклёф (Швеция) – 1.40.35,8

2. Стиан Хёльгор (Норвегия) – отставание +7,6 секунды

3. Торд Асле Йердален (Норвегия) +10,5

4. Алексей Шемякин (Россия) +14,2

5. Макс Новак (Швеция) +19,4

6. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) +1.02,4.