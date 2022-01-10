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15-летний шведский лыжник выиграл взрослый марафон. У него отняли победу из-за возраста

15-летний шведский лыжник выиграл взрослый марафон. У него отняли победу из-за возраста
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15-летний шведский лыжник Алвар Мюльбак стал победителем 42-километрового классического марафона Craft Ski Marathon, прошедшего в Орсе (Швеция). Однако после финиша результат Мюльбака был аннулирован судьями, так как, согласно регламенту FIS, лыжникам до 16 лет нельзя соревноваться на дистанциях, превышающих 30 км.

Изначально Алвар заявился на полумарафон, но, пройдя дистанцию, решил не останавливаться.

«Я просто побежал дальше после первого круга. На заключительном подъёме за километр до финиша сделал рывок и заработал просвет. Было очень классно показать, что мне хватает мощности на более длинных дистанциях», — приводит слова Мюльбака Langrenn.

Стоит отметить, что летом 2021 года Мюльбаку удалось провести совместные тренировки с группой Маркуса Крамера, которая проводила сбор в Торсбю. 15-летний лыжник тренировался, в частности, вместе с Сергеем Устюговым, Иваном Якимушкиным и Евгением Беловым.

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Заглавное фото: instagram.com/alvarlito

Источник: Langrenn

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