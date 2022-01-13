В сборной России прокомментировали отсутствие запрета фтора C8 в Китае

Тренер сборной по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о том, что смазки для лыж с так называемым фтором C8, запрещённым в Евросоюзе, не запрещены в Китае. С 4 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут зимние Олимпийские игры.



«Это данность. В Китае нет запрета на использование фтора. Сейчас же только подтвердили то, что было известно давно», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Речь идёт об использовании смазочных материалов с так называемым фтором С8. Продукты с этим типом фтора запрещены к использованию и продаже в ЕС. Их также запрещено использовать в соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону. Подобные мази при определённых условиях могут обеспечить конкурентное преимущество по сравнению с продуктами, в которых используются фторуглероды с цепью C6 или смазкой, не содержащей фтора.

Новость по теме «Это позор». В сборной Германии отреагировали на отсутствие запрета фтора C8 в Китае