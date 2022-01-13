«Это позор». В сборной Германии отреагировали на отсутствие запрета фтора C8 в Китае

Менеджер сборной Германии по лыжным гонкам Андреас Шлюттер прокомментировал то, что смазки для лыж с так называемым фтором C8, запрещённым в Евросоюзе, не запрещены в Китае. С 4 по 20 февраля в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры.
«То есть в Китае разрешено всё, а FIS просто наблюдает за этим? Это позор», — приводит слова Шлюттера Dagbladet.
Речь идёт об использовании смазочных материалов с так называемым фтором С8. Продукты с этим типом фтора запрещены к использованию и продаже в ЕС. Их также запрещено использовать в соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону. Подобные мази при определённых условиях могут обеспечить конкурентное преимущество по сравнению с продуктами, в которых используются фторуглероды с цепью C6 или смазкой, не содержащей фтора.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
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