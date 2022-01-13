Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Это позор». В сборной Германии отреагировали на отсутствие запрета фтора C8 в Китае

«Это позор». В сборной Германии отреагировали на отсутствие запрета фтора C8 в Китае
Комментарии

Менеджер сборной Германии по лыжным гонкам Андреас Шлюттер прокомментировал то, что смазки для лыж с так называемым фтором C8, запрещённым в Евросоюзе, не запрещены в Китае. С 4 по 20 февраля в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры.

«То есть в Китае разрешено всё, а FIS просто наблюдает за этим? Это позор», — приводит слова Шлюттера Dagbladet.

Речь идёт об использовании смазочных материалов с так называемым фтором С8. Продукты с этим типом фтора запрещены к использованию и продаже в ЕС. Их также запрещено использовать в соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону. Подобные мази при определённых условиях могут обеспечить конкурентное преимущество по сравнению с продуктами, в которых используются фторуглероды с цепью C6 или смазкой, не содержащей фтора.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022