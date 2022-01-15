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Вокуев подвёл итоги классической разделки La Venosta Time Trial, где он завоевал бронзу

Вокуев подвёл итоги классической разделки La Venosta Time Trial, где он завоевал бронзу
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Российский лыжник Ермил Вокуев подвёл итоги классической разделки La Venosta Time Trial, которая входит в программу Visma Ski Classics.

«Сегодня была хорошая гонка, но очень тяжёлая и быстрая. В принципе, для меня нет разницы, бежать разделку или масс-старт. Главное, чтобы было хорошее самочувствие и здоровая конкуренция. Цель на сезон — хорошо выступать, быть в хорошей форме и показывать хорошие результаты», — сказал Вокуев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в Италии завершилась мужская 10-километровая классическая разделка La Venosta Time Trial, которая входит в программу Visma Ski Classics. Её победителем стал норвежский лыжник Тор Асле Ердален, второе место занял его соотечественник Мартин Нюэнгет. Тройку призёров замкнул россиянин, представитель команды «Русская зима» Ермил Вокуев.

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