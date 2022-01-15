Американский фристайлист, потерявший сознание при падении, обратился к болельщикам

Американский фристайлист Джордж Маккуин, получивший серьёзные повреждения в результате падения во время этапа Кубка мира по могулу в Дир Уэйли (США), обратился к фанатам в своём «инстаграме».

Напомним, спортсмен преодолевал дистанцию, но неудачно упал и ударился затылком. После этого падения Маккуин потерял сознание и скатился вниз, не приходя в себя. Из-за жёсткого падения спортсмена соревнования пришлось остановить. Джорджа в итоге отправили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. В федерации сообщили, что спортсмен уже в стабильном состоянии.

Публикация доступна в «инстаграме» Джорджа Маккуина.

«Очень вдохновлён, что впервые добрался до финала на Кубке мира и суперфинала в четверг. Жаль, что всё закончилось не так, как планировалось. Но очень рад, что я в порядке и скоро вернусь на лыжи. Спасибо за все ваши добрые пожелания после моего падения. Чувствую вашу теплоту», — написал Маккуин в своём «инстаграме».