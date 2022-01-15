Американский фристайлист показал последствия падения из-за потери сознания на турнире

Американский фристайлист Джордж Маккуин, получивший серьёзные повреждения в результате падения во время этапа Кубка мира по могулу в Дир Уэйли (США), продемонстрировал в своём «инстаграме» последствия этой неудачи. Напомним, спортсмен преодолевал дистанцию, но неудачно упал и ударился затылком.
После этого падения Маккуин потерял сознание и скатился вниз, не приходя в себя. Из-за жёсткого падения спортсмена соревнования пришлось остановить. Джорджа в итоге отправили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. В федерации сообщили, что спортсмен уже в стабильном состоянии.
Позднее в «инстаграме» он показал повреждения на лице и поблагодарил за создание защитной экипировки.
Победителем соревнований стал Микаэль Кингсберри. Канадец в 100-й раз поднялся на пьедестал на этапах Кубка мира по могулу. В Дир Уэйли он оказывался на пьедестале 15 раз.
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