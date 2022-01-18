Одна из сильнейших словенских лыжниц заразилась COVID-19 и рискует пропустить Олимпиаду

Лыжница сборной Словении Эва Уревц заразилась коронавирусом меньше чем за три недели до начала Олимпийских игр – 2022.

«Просто хочу сообщить вам, что вчера мне пришёл положительный результат теста на коронавирус, поэтому, следуя протоколу, я изолировалась. Чувствую себя не очень хорошо, но надеюсь на лучшее, чтобы поехать на Олимпиаду в лучшей форме! Желаю всем здоровья», — написала Уревц в своём «инстаграме».

Отметим, что Уревц в тандеме с Анамарией Лампич завоевала бронзу в командном спринте свободным стилем на чемпионате мира – 2021 в Оберстдорфе (Германия). В текущем сезоне Эва выигрывала пролог на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария) и выходила в финал личных спринтерских соревнований.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.