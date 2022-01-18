Одна из сильнейших словенских лыжниц заразилась COVID-19 и рискует пропустить Олимпиаду

Лыжница сборной Словении Эва Уревц заразилась коронавирусом меньше чем за три недели до начала Олимпийских игр – 2022.
«Просто хочу сообщить вам, что вчера мне пришёл положительный результат теста на коронавирус, поэтому, следуя протоколу, я изолировалась. Чувствую себя не очень хорошо, но надеюсь на лучшее, чтобы поехать на Олимпиаду в лучшей форме! Желаю всем здоровья», — написала Уревц в своём «инстаграме».
Отметим, что Уревц в тандеме с Анамарией Лампич завоевала бронзу в командном спринте свободным стилем на чемпионате мира – 2021 в Оберстдорфе (Германия). В текущем сезоне Эва выигрывала пролог на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария) и выходила в финал личных спринтерских соревнований.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
- 18 января 2022
-
19:02
-
16:00
-
15:34
-
14:51
-
13:45
-
13:20
-
13:06
-
12:45
-
12:24
-
12:12
-
09:25
-
07:52
-
07:48
-
01:03
-
00:52
-
00:24
-
00:07
- 17 января 2022
-
23:12
-
22:13
-
22:05
-
21:18
-
20:12
-
19:16
-
18:48
-
18:11
-
14:03
-
08:53
-
08:45
-
08:00
-
00:23
- 16 января 2022
-
23:05
-
21:36
-
21:09
-
21:02
-
20:48