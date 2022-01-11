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Отменён последний этап Кубка мира по лыжам перед Олимпиадой, как это скажется на сборной России

«Придётся изменить наши планы». Лыжную сборную России оставили без гонок перед Олимпиадой
Андрей Шитихин
Federico Modica/Getty Images
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Этапы Кубка мира в Словении и Франции отменены. Россиянам придётся корректировать подготовку.

Все лыжные гонки в рамках Кубка мира перед Олимпиадой в Пекине отменены. Сначала Международная федерация сообщила о том, что не будет этапа Кубка мира во французском Ле-Рус, теперь же опубликовала заявление об отмене этапа в словенской Планице.

Сборной России придётся вносить коррективы в заключительный этап подготовки к Играм-2022, так как команда рассчитывала слетать в Словению на последнюю прикидку перед главным стартом сезона.

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Лыжи отменили, а биатлон остался

Международная федерация лыжных видов спорта в качестве причины отмены этапа в Планице назвала напряжённую ситуацию с распространением коронавируса.

В общем, стандартная по нынешним временам ситуация. И слова в пресс-релизе стандартные: «Безопасность спортсменов не может быть гарантирована на 100 процентов, непривитые люди рано или поздно заразятся».

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Шутить с такими вещами, конечно, не стоит. Но как быть с тем обстоятельством, что этап юниорского Кубка IBU в те же самые сроки в словенской Поклюке состоится? Лыжный этап 22-23 января отменён, а биатлон 19-23 января будет проведён. В одной и той же стране.

Не говоря уже про то, что этапы Кубка мира по биатлону проводятся чётко по расписанию. С жёсткими ограничениями, да, но вообще об отмене речи нет. Даже с учётом того, что некоторые спортсмены заболевают.

Где логика? В данной ситуации прав Дмитрий Губерниев со своим жёстким высказыванием в адрес FIS:

«Федерация лыжного спорта положила огромный болт на беговые лыжи. Они им не нужны, они их убивают. Конкуренция в полторы страны, организация непонятная, состыковка с трансляциями биатлона. Все остаются без соревновательной практики до Олимпиады. У биатлона будет три полноценных этапа, а здесь… Им надо договариваться, а федерации всё равно. Для спортсмена больше месяца без стартов – очень серьёзная история. Переживаю за Устюгова, Ступак и остальных. Люди должны соревноваться».

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«Конечно, будут коррективы в подготовке»

Сборная России планировала участие в этапе Кубка мира в Планице. Предполагалось, что в Словении выступят те спортсмены, которые войдут в окончательный состав олимпийской команды. В частности, Александр Большунов и Сергей Устюгов, Наталья Непряева и Юлия Ступак, Алексей Червоткин и Татьяна Сорина.

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«Теперь, конечно, будут определённые коррективы в подготовке, придётся немного изменить наши планы. Будем думать по поводу проведения каких-то гонок между собой, чтобы провести непосредственную подготовку перед Олимпийскими играми. Мы будем продолжать готовиться к Олимпиаде в штатном режиме, ждать и надеяться, что соревнования в Китае будут проведены», — сказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

«Мы сможем провести контрольные тренировки, возможно, поищем какие-то старты поблизости. Перед Олимпиадой хотелось бы пробежать Кубок мира ещё раз. По практике прошлого года Татьяна Сорина пропустила все этапы Кубка мира после «Тур де Ски» из-за травмы, но, несмотря на это, мы хорошо подвели её к чемпионату мира. Опыт уже есть. Может, попробуем провести какие-то старты между своими спортсменами по примеру Муонио. Сейчас три группы находятся в одном месте — в Пассо-Лавацце», — объяснил тренер нашей команды Егор Сорин.

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Трёхкратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках и биатлоне Анфиса Резцова считает, что отмена гонок может сказаться на результате на Олимпийских играх, поэтому нужно срочно искать выход из сложившейся ситуации – контрольные старты, местные любительские гонки, которые хоть как-то компенсируют отсутствие соревновательной практики.

А вот вице-чемпион Олимпиады-2010 Александр Панжинский уверен, что месяц без соревновательной практики – не страшно: «Само по себе это не повлияет на подготовку. Единственное, что без соревнований высокого уровня будет сложно понять и оценить уровень спортсмена. Тренерам будет тяжелее сделать выбор и решить, кого ставить на первые гонки Олимпийских игр».

Но если для нашей команды отмена этапа в Словении стала неожиданностью, то норвежцы, похоже, заранее всё знали. Ведь тот же Йоханнес Клебо сразу после «Тур де Ски» объявил, что до Олимпиады никаких гонок больше бегать не собирается.

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