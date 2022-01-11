«Придётся изменить наши планы». Лыжную сборную России оставили без гонок перед Олимпиадой

Все лыжные гонки в рамках Кубка мира перед Олимпиадой в Пекине отменены. Сначала Международная федерация сообщила о том, что не будет этапа Кубка мира во французском Ле-Рус, теперь же опубликовала заявление об отмене этапа в словенской Планице.

Сборной России придётся вносить коррективы в заключительный этап подготовки к Играм-2022, так как команда рассчитывала слетать в Словению на последнюю прикидку перед главным стартом сезона.

Лыжи отменили, а биатлон остался

Международная федерация лыжных видов спорта в качестве причины отмены этапа в Планице назвала напряжённую ситуацию с распространением коронавируса.

В общем, стандартная по нынешним временам ситуация. И слова в пресс-релизе стандартные: «Безопасность спортсменов не может быть гарантирована на 100 процентов, непривитые люди рано или поздно заразятся».

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Шутить с такими вещами, конечно, не стоит. Но как быть с тем обстоятельством, что этап юниорского Кубка IBU в те же самые сроки в словенской Поклюке состоится? Лыжный этап 22-23 января отменён, а биатлон 19-23 января будет проведён. В одной и той же стране.

Не говоря уже про то, что этапы Кубка мира по биатлону проводятся чётко по расписанию. С жёсткими ограничениями, да, но вообще об отмене речи нет. Даже с учётом того, что некоторые спортсмены заболевают.

Где логика? В данной ситуации прав Дмитрий Губерниев со своим жёстким высказыванием в адрес FIS:

«Федерация лыжного спорта положила огромный болт на беговые лыжи. Они им не нужны, они их убивают. Конкуренция в полторы страны, организация непонятная, состыковка с трансляциями биатлона. Все остаются без соревновательной практики до Олимпиады. У биатлона будет три полноценных этапа, а здесь… Им надо договариваться, а федерации всё равно. Для спортсмена больше месяца без стартов – очень серьёзная история. Переживаю за Устюгова, Ступак и остальных. Люди должны соревноваться».

«Конечно, будут коррективы в подготовке»

Сборная России планировала участие в этапе Кубка мира в Планице. Предполагалось, что в Словении выступят те спортсмены, которые войдут в окончательный состав олимпийской команды. В частности, Александр Большунов и Сергей Устюгов, Наталья Непряева и Юлия Ступак, Алексей Червоткин и Татьяна Сорина.

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«Теперь, конечно, будут определённые коррективы в подготовке, придётся немного изменить наши планы. Будем думать по поводу проведения каких-то гонок между собой, чтобы провести непосредственную подготовку перед Олимпийскими играми. Мы будем продолжать готовиться к Олимпиаде в штатном режиме, ждать и надеяться, что соревнования в Китае будут проведены», — сказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

«Мы сможем провести контрольные тренировки, возможно, поищем какие-то старты поблизости. Перед Олимпиадой хотелось бы пробежать Кубок мира ещё раз. По практике прошлого года Татьяна Сорина пропустила все этапы Кубка мира после «Тур де Ски» из-за травмы, но, несмотря на это, мы хорошо подвели её к чемпионату мира. Опыт уже есть. Может, попробуем провести какие-то старты между своими спортсменами по примеру Муонио. Сейчас три группы находятся в одном месте — в Пассо-Лавацце», — объяснил тренер нашей команды Егор Сорин.

Трёхкратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках и биатлоне Анфиса Резцова считает, что отмена гонок может сказаться на результате на Олимпийских играх, поэтому нужно срочно искать выход из сложившейся ситуации – контрольные старты, местные любительские гонки, которые хоть как-то компенсируют отсутствие соревновательной практики.

А вот вице-чемпион Олимпиады-2010 Александр Панжинский уверен, что месяц без соревновательной практики – не страшно: «Само по себе это не повлияет на подготовку. Единственное, что без соревнований высокого уровня будет сложно понять и оценить уровень спортсмена. Тренерам будет тяжелее сделать выбор и решить, кого ставить на первые гонки Олимпийских игр».

Но если для нашей команды отмена этапа в Словении стала неожиданностью, то норвежцы, похоже, заранее всё знали. Ведь тот же Йоханнес Клебо сразу после «Тур де Ски» объявил, что до Олимпиады никаких гонок больше бегать не собирается.