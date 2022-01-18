Губерниев — о Бьорген: когда мы видели её бицуху, казалось, она готовится к «Мисс Олимпия»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова восьмикратной олимпийской чемпионки, норвежской лыжницы Марит Бьорген касательно острой реакции общественности на раскрытие проваленного ею допинг-теста.

Напомним, лыжница в биографической книге рассказала, как сдала положительный допинг-тест в 2017 году на чемпионате мира в Лахти. На том турнире норвежка выиграла четыре золотые медали.

«Бьорген выписывала себе индульгенцию не для России, а для всего остального мира. Скорее всего, дальше вскроются ещё факты. Она, конечно, молодец, что всё рассказала, но все всё понимают.

Я считаю Бьорген симпатичной девушкой. Но, когда мы наблюдали её бицуху во время лыжных соревнований, казалось, что она готовится к «Мисс Олимпия», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.