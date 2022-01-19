Норвежский журналист припомнил допинговое прошлое Дементьева после его слов о фторе

Норвежский журналист Эстен Сетер отреагировал на слова олимпийского чемпиона 2006 года по лыжным гонкам россиянина Евгения Дементьева о нелегитимных смазках с фтором, которые использовали норвежские лыжники.

Дементьев в интервью «Спорт-экспрессу» сказал: «На самом деле здесь очень сложно доказать какое-то мошенничество. Не придумано средств обнаружения фторсодержащих веществ на лыжах, просто запрещено это использовать. Ну и в продаже в Европе, соответственно, такие вещества найти нельзя. На лыжах может быть очень много старых остатков, и все это понимают. Если бы было какое-то первое наказание со стороны федерации, это было бы показателем. А раз так, такие вещества можно использовать — и все начнут это делать. Хуже всего, когда нет урока для всех».

«Это неправда. Но подобные заявления укрепляют основания, чтобы самим использовать такие смазки. Недоверие высказывает олимпийский чемпион, который сам был дисквалифицирован на два года за использование ЭПО, помогавшего быстрее ехать на лыжах», — написал Сетер в статье на сайте Dagbladet.