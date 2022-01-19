Президент Федерации лыж Норвегии отреагировал на ситуацию с запретом фтора C8

Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии и член Международной федерации лыжного спорта (FIS) Эрик Рёсте прокомментировал ситуацию с запретом на использование лыжных смазок с фтором C8.

«Все специальные организации и члены индустрии подписали документ о запрете использования C8 на соревнованиях FIS в этом сезоне. Так как Олимпийские игры следуют правилам FIS, то аналогичный запрет будет применяться и в Китае. Конечно, правы те, кто говорят, что правила ЕС в Китае не действуют. Но правила FIS действуют на Олимпиаде. Норвегия должна следовать этому регламенту, как и другие страны.

На данный момент у нас нет специальных приборов для определения наличия фтора. Однако мы даём разрешение посетить комнату наших смазчиков, чтобы проверить наши продукты. Такую проверку может провести руководство. То же самое касается Китая, если они захотят. Мы согласились на проведение тестов и проверок.

На данный момент контроля над использованием нелигитимных мазей нет. При этом FIS оставляет за собой право провести дисциплинарное расследование и применить санкции к членам команд и работникам, которые нарушат запрет по использованию фтора C8 или других запрещённых компонентов», — цитирует Рёсте Dagbladet.