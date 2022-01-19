Американских лыжников попросили на ОИ-2022 не критиковать Китай за нарушение прав человека

Американский лыжник Ноа Хоффман, участвовавший в Играх 2014 и 2018 годов, сообщил, что сборная США попросила своих спортсменов не критиковать Китай за ситуацию с уйгурами и другие нарушения прав человека во время Олимпийских игр – 2022 в Пекине.
«Олимпиада для спортсменов – удивительная возможность высказаться, стать лидерами в обществе, но своя же сборная не разрешает им задавать вопросы по важным проблемам. Это меня расстраивает.
Но я бы тоже посоветовал спортсменам хранить молчание в Пекине-2022, потому что от этого зависит их собственная безопасность. Они смогут высказаться, когда вернутся домой», – приводит слова Хоффмана The Guardian.
США и вслед за ними ряд других стран объявили дипломатический бойкот Олимпиаде-2022 в Пекине из-за нарушения прав человека.
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