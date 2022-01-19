Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Американских лыжников попросили на ОИ-2022 не критиковать Китай за нарушение прав человека

Американских лыжников попросили на ОИ-2022 не критиковать Китай за нарушение прав человека
Комментарии

Американский лыжник Ноа Хоффман, участвовавший в Играх 2014 и 2018 годов, сообщил, что сборная США попросила своих спортсменов не критиковать Китай за ситуацию с уйгурами и другие нарушения прав человека во время Олимпийских игр – 2022 в Пекине.

«Олимпиада для спортсменов – удивительная возможность высказаться, стать лидерами в обществе, но своя же сборная не разрешает им задавать вопросы по важным проблемам. Это меня расстраивает.

Но я бы тоже посоветовал спортсменам хранить молчание в Пекине-2022, потому что от этого зависит их собственная безопасность. Они смогут высказаться, когда вернутся домой», – приводит слова Хоффмана The Guardian.

США и вслед за ними ряд других стран объявили дипломатический бойкот Олимпиаде-2022 в Пекине из-за нарушения прав человека.

«Придётся изменить наши планы». Лыжную сборную России оставили без гонок перед Олимпиадой «Придётся изменить наши планы». Лыжную сборную России оставили без гонок перед Олимпиадой
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022