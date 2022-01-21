Вяльбе высказалась о лыжной трассе в Пекине

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о лыжной трассе в Пекине (Китай), где будут проходить Олимпийские игры 2022 года.
«Когда спортсмены видят олимпийскую страну, они сразу говорят: «Это самая тяжёлая трасса, какую я когда-либо видел». Безусловно, в Сочи мы имели преимущество своего поля. Так делают все страны, которые проводят Олимпийские игры. Мы сейчас ещё не можем на сто процентов сказать, для кого будет хороша трасса в Пекине, поскольку там не было никаких международных соревнований. В Пекине не проводилось ни предолимпийской недели, ни стартов Кубка мира. Мы это всё видели виртуально, на картинках и со слов наших коллег.
Вот сейчас ездили тестировать лыжи, структуры, парафины и так далее. Это небольшая группа сервисёров из биатлонной команды, с ними ездил Грушин. Грушин мне сказал: «Там совсем не так. Лёгкая трасса, тягуны просто, всё так монотонно. Единственное, это для настоящих классистов, которые любят раскатывать». Думаю, по приезде в Пекин мы увидим, насколько она на самом деле такая.
У нас там тренировались ребята с китайской командой. Они со многих стран собрали спортсменов, сервисёров, проводили соревнования для того, чтобы своим спортсменам дать возможность отобраться на Олимпийские игры благодаря полученным FIS-пунктам. И ребята с девчонками как раз говорили, что трасса-то ого-ого какая.
Плюс ко всему погода всё время — переметёнка, дует ветер, холодно и так далее. Там очень серьёзная промзона, всё время над трассой есть смог, порошочек какой-то. То ли из Монголии ветер дует пески, то ли с заводов выхлопы идут», — сказала Вяльбе в эфире «Первого спортивного радио».
- 21 января 2022
-
14:16
-
14:06
-
14:03
-
13:47
-
13:34
-
13:29
-
13:17
-
13:05
-
12:47
-
11:39
-
09:10
-
07:06
-
00:41
-
00:27
-
00:18
- 20 января 2022
-
22:11
-
17:20
-
16:49
-
10:43
-
01:04
- 19 января 2022
-
21:38
-
21:22
-
19:32
-
19:16
-
18:45
-
17:48
-
15:24
-
14:29
-
13:01
-
12:48
-
12:36
-
12:19
-
11:17
-
11:14
-
11:10