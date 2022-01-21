Вяльбе высказалась о лыжной трассе в Пекине

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о лыжной трассе в Пекине (Китай), где будут проходить Олимпийские игры 2022 года.



«Когда спортсмены видят олимпийскую страну, они сразу говорят: «Это самая тяжёлая трасса, какую я когда-либо видел». Безусловно, в Сочи мы имели преимущество своего поля. Так делают все страны, которые проводят Олимпийские игры. Мы сейчас ещё не можем на сто процентов сказать, для кого будет хороша трасса в Пекине, поскольку там не было никаких международных соревнований. В Пекине не проводилось ни предолимпийской недели, ни стартов Кубка мира. Мы это всё видели виртуально, на картинках и со слов наших коллег.



Вот сейчас ездили тестировать лыжи, структуры, парафины и так далее. Это небольшая группа сервисёров из биатлонной команды, с ними ездил Грушин. Грушин мне сказал: «Там совсем не так. Лёгкая трасса, тягуны просто, всё так монотонно. Единственное, это для настоящих классистов, которые любят раскатывать». Думаю, по приезде в Пекин мы увидим, насколько она на самом деле такая.



У нас там тренировались ребята с китайской командой. Они со многих стран собрали спортсменов, сервисёров, проводили соревнования для того, чтобы своим спортсменам дать возможность отобраться на Олимпийские игры благодаря полученным FIS-пунктам. И ребята с девчонками как раз говорили, что трасса-то ого-ого какая.



Плюс ко всему погода всё время — переметёнка, дует ветер, холодно и так далее. Там очень серьёзная промзона, всё время над трассой есть смог, порошочек какой-то. То ли из Монголии ветер дует пески, то ли с заводов выхлопы идут», — сказала Вяльбе в эфире «Первого спортивного радио».