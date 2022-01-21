«Реально очень обидно». Вяльбе — о недопуске Устюгова и Ретивых на ОИ-2018

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала то, что ведущих лыжников национальной команды — Сергея Устюгова, Глеба Ретивых — не допустили на Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане.

«Мне очень сложно сказать, пошёл ли недопуск наших ведущих лыжников до прошлой Олимпиады во благо сборной. Были спортсмены, за которых реально было очень обидно. На тот момент я понимала, что Легков уже точно не поедет на Олимпийские игры, потому что он решил закончить со спортом. Но, например, по отношению к Бессмертных, Ретивых… Тем более к Устюгову, который находился в шикарной форме и был мировым лидером! Мне кажется, нельзя говорить, что это было во благо сборной.

Те юниоры, которых мы послали в Пхёнчхан, всё равно никуда бы не делись. Они всё равно были бы в этой обойме и раскрылись. Может, не на этих Олимпийских играх, а чуть позже. Получили толчок? Мы же их взяли не с улицы. Они все с юниорской команды. Ребята и девчонки, которые попадают в юниорскую и молодёжную команды, заигрываются. Они все в сборной. Возможность себя проявить у каждого есть», — сказала Вяльбе в эфире «Первого спортивного радио».

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