Вяльбе: в этом сезоне Спицов стал демонстрировать зубы

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о выступлении в нынешнем сезоне российского лыжника Дениса Спицова.
«Мне кажется, в этом сезоне Спицов стал демонстрировать зубы. Он вновь стал тем Денисом, которого мы все видели в Пхёнчхане. Он больше улыбается. Хотя Денис всегда очень позитивный человек. Спицову и я неоднократно говорила, и Юрий Викторович всегда говорит, что ему не хватает уверенности в себе. Он всегда чего-то побаивается. Даже когда его перед гонкой о чём-то спрашивают, он отвечает: «Ну я не знаю. Может, за тем посижу. Может, на этого посмотрю».
Если бы у него была уверенность, что да, я могу, если бы были мысли выходить и рвать, а не сидеть за кем-то и кого-то ждать, то результат был бы совсем другой. У него есть силы и многие качества, но от Пхёнчхана и до сегодняшнего дня он не совсем правильно распоряжался своими возможностями. Он как клещ. Если он за кем-то зацепился, то удержится и даже в конце может обогнать. Это очень хорошее качество, и далеко не все так могут», — сказала Вяльбе в эфире «Первого спортивного радио».
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