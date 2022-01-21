«Можем друг другу помахать». Дальквист — о жизни с бойфрендом в «пузырях» через дорогу

Шведская лыжница Майя Дальквист рассказала, что с Рождества не встречается со своим со своим бойфрендом, американским лыжником Кевином Больгером, несмотря на то, что во время финального этапа подготовки к Олимпийским играм – 2022 спортсмены живут через дорогу в Ливиньо (Италия), но каждый в своём «пузыре».
«Можем друг другу помахать, когда видим друг друга, но не прикасаемся. Понятно, что тяжело и скучно. Вроде мы вместе в Ливиньо, но соблюдаем двухметровую дистанцию и маски. Никто из нас не хочет ничем рисковать. Это тяжело, но Олимпиада есть Олимпиада, она проводится раз в четыре года.
Не думаю, что на Олимпиаде кто-то сотворит что-то волшебное. Вполне достаточно верить в то, что ты делаешь. Не стоит думать, что нужна какая-то неземная магия. Это обычные соревнования, на которых мы выступаем. Вот как я пытаюсь думать. Но и слишком много думать об этом не стоит», — приводит слова Дальквист SVT.
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