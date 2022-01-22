Вероника Степанова показала, как берут анализ крови на лактат в России и в Италии

Российская лыжница Вероника Степанова рассказала, как берут анализ крови на уровень лактата в России и в Италии.

Степанова вошла в состав сборной России на Олимпийские игры – 2022 в Пекине и в настоящий момент находится на сборе национальной команды в Италии.

«Экспресс-анализ крови на уровень лактата — наш постоянный метод оценки и контроля текущего состояния. Любопытно, что в России принято брать кровь из пальца, а в Европе чаще (не всегда) — из мочки уха. На этих снимках специалист сборной России Дмитрий Булычев замеряет лактат после интервалов у меня, а врач итальянской сборной, стоящий рядом — у Федерико Пеллегрино», — написала Степанова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Вероники Степановой в «Инстаграме».