Шведские лыжники получат супермаски в качестве защиты от коронавируса на Олимпиаде

Шведская лыжная ассоциация представила усовершенствованную техническую маску, которая защитит спортсменов от заражения коронавирусом на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Об этом сообщает Aftonbladet.
Как отмечает источник, маски оснащены вентилятором на батарейках, который очищает воздух. По словам самой компании-производителя, они являются «одним из самых передовых продуктов безопасности на рынке с самым высоким классом защиты». Маски разработаны шведской компанией в первую очередь для медицинского использования и среди прочего были проданы Каролинской больнице в Стокгольме (Швеция).
Супермаски для шведских лыжников на ОИ-2022.
Фото: aftonbladet.se
С самого начала предполагалось, что маски будут использовать горнолыжники и ски-кроссисты, но теперь ясно, что каждый представитель шведской лыжной ассоциации получит маску перед отъездом в Пекин.
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