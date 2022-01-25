Карлссон: вероятно, Йохауг нервничает из-за того состояния, в которо сейчас находится

Шведская лыжница Фрида Карлссон высказалась о норвежке Терезе Йохауг.

«Вероятно, Терезе нервничает из-за того состояния, в котором она сейчас находится. Обычно так бывает, когда вы давно не соревновались», — приводит слова Карлссон Aftonbladet.

Карлссон дважды обогнала Йохауг на этапах Кубка мира в этом сезоне. Женская программа Олимпийских игр начнётся 5 февраля со скиатлона, Йохауг, четырнадцатикратная чемпионка мира и трёхкратная обладательница «Хрустального глобуса», не имеет в своём послужном списке побед в личном зачёте на Олимпийских играх.

Ранее сообщалось, что Йохауг взяла длительную соревновательную паузу перед Играми-2022: норвежка пропустила этап Кубка мира в Дрездене (Германия), который прошёл с 18 по 19 декабря, а также многодневку «Тур де Ски».