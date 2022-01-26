Горнолыжник Александр Хорошилов стал восьмым в слаломе на этапе Кубка мира в Австрии

Российский горнолыжник Александр Хорошилов стал восьмым в слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Шладминге (Австрия).

Победу в соревнованиях по итогам двух заездов одержал немец Линус Штрассер с результатом 1 минута 46 секунд. Второе место занял норвежец Атле Ли Макграт (+0,03 секунды), замкнул тройку призёров австриец Мануэль Феллер (+0,39). Хорошилов уступил победителю 0,62 секунды.

Кубок мира по горным лыжам. Шладминг, Австрия

Мужчины. Слалом

1. Линус Штрассер (Германия) – 1.46,00

2. Атле Лие Макграт (Норвегия) – отставание + 0,03 секунды

3. Мануэль Феллер (Австрия) + 0,39

4. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) + 0,42

5. Алекс Винатцер (Италия) + 0,43

6. Себастьян Фосс Сулевог (Норвегия) + 0,45

7. Томмазо Сала (Италия) + 0,61

8. Александр Хорошилов (Россия) + 0,62.

Хорошилов стал самым старшим из российских участников Олимпийских игр – 2022. В Пекине (Китай) Александр отметит 38-й день рождения. Для Хорошилова эта Олимпиада станет пятой подряд.