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Горнолыжник Александр Хорошилов стал восьмым в слаломе на этапе Кубка мира в Австрии

Горнолыжник Александр Хорошилов стал восьмым в слаломе на этапе Кубка мира в Австрии
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Российский горнолыжник Александр Хорошилов стал восьмым в слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Шладминге (Австрия).

Победу в соревнованиях по итогам двух заездов одержал немец Линус Штрассер с результатом 1 минута 46 секунд. Второе место занял норвежец Атле Ли Макграт (+0,03 секунды), замкнул тройку призёров австриец Мануэль Феллер (+0,39). Хорошилов уступил победителю 0,62 секунды.

Кубок мира по горным лыжам. Шладминг, Австрия
Мужчины. Слалом

1. Линус Штрассер (Германия) – 1.46,00
2. Атле Лие Макграт (Норвегия) – отставание + 0,03 секунды
3. Мануэль Феллер (Австрия) + 0,39
4. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) + 0,42
5. Алекс Винатцер (Италия) + 0,43
6. Себастьян Фосс Сулевог (Норвегия) + 0,45
7. Томмазо Сала (Италия) + 0,61
8. Александр Хорошилов (Россия) + 0,62.

Хорошилов стал самым старшим из российских участников Олимпийских игр – 2022. В Пекине (Китай) Александр отметит 38-й день рождения. Для Хорошилова эта Олимпиада станет пятой подряд.

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