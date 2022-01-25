Александр Хорошилов станет самым старшим из российских спортсменов на Олимпиаде-2022

Самым старшим из российских участников Олимпийских игр – 2022 стал горнолыжник Александр Хорошилов, который в Пекине отметит 38-й день рождения. Для Хорошилова эта Олимпиада станет пятой подряд. Пятое место в слаломе, которое Александр занял на чемпионате мира 2017 года, является высшим достижением для российских горнолыжников за всю историю.
На год младше его 36-летний олимпийский чемпион Игр-2014 в скелетоне Александр Третьяков, который также является чемпионом мира – 2013 и двукратным обладателем Кубка мира (2008/2009, 2018/2019).
Следующий по возрасту – двукратный олимпийский чемпион российский сноубордист американского происхождения Вик Уайлд, родившийся 23 августа 1986 года. Также 35 лет разгоняющему в бобслее Алексею Пушкарёву и конькобежцу Александру Румянцеву.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
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