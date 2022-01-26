«Это мог быть любой из нас». Тёугбёль — о коронавирусе среди норвежских лыжников

Лыжник сборной Норвегии Ховард Солос Тёугбёль высказался о ситуации в команде после положительных тестов на коронавирус у трёх человек.

В понедельник пришло подтверждение, что тренер сборной Арильд Монсен заразился коронавирусом, а в среду стало известно о положительных тестах лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг.

«Ситуация не из приятных. Мы должны сохранять бодрость духа и думать о том, что нас ждёт через несколько недель. Мы несколько лет были предельно осторожны, а теперь у Арильда, Анне Кьерсти и Хейди положительные тесты… Мы делали всё то же самое, что и они. Мы живём в неопределённости. Это невероятно сложно, но мы должны стараться сохранять бодрость духа.

Мне очень жаль Хейди и Анне Кьерсти. Не могу представить, что они чувствуют. По нашей информации, они в хорошем настроении. С тем же успехом это мог быть любой из нас», — приводит слова Тёугбёля TV 2.