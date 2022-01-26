«Надеемся на лучшее». Эмиль Иверсен показал снимок со сбора в Италии

Лыжник сборной Норвегии Эмиль Иверсен показал фотографию с товарищем по команде Харальдом Эстбергом Амундсеном, сделанную на плато Альп ди Суизи, где проходил предолимпийский сбор команды.

В понедельник пришло подтверждение, что тренер норвежской команды Арильд Монсен заразился коронавирусом, а в среду стало известно о положительных тестах лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг. После этого отъезд сборной Норвегии на Олимпийские игры – 2022 в Пекин был перенесён на 31 января, а лыжники вынуждены были переехать в другой отель.

«Сложная ситуация. Но мы готовимся, как можем, и надеемся на лучшее», — подписал снимок Иверсен.

Фото можно посмотреть на странице Эмиля Иверсена в «Инстаграме».

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.